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      В Лондоне самолет с 500 пассажирами едва не снесло ветром: видео экстремального приземления

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      Приземление самолета Airbus A380 в Лондоне во время шторма Деннис / скриншот из видео

      В Великобритании продолжает свирепствовать шторм Деннис. Несмотря на то, что уже отменены десятки авиарейсов, с Airbus A380, который приземлялся во время непогоды, едва не произошла трагедия. Шторм застал крупнейший пассажирский авиалайнер в небе.

      Самолет готовился к приземлению в международном аэропорту Лондона "Хитроу", когда его подхватил мощный шквальный ветер. Видео посадки опубликовали на ютюб-канале SpeedbirdTV.

      Больше о разрушительном шторме Деннис: Британию накрыл шторм Деннис: движение транспорта парализовано, есть погибшие – фото, видео

      Ветер был такой силы, что развернул самолет весом 574 тонны, и тот соприкоснулся со взлетно-посадочной полосой под опасным углом. Впрочем, к счастью, обошлось без пострадавших – избежать трагедии удалось благодаря профессионализму пилотов.

      Фактически самолет садился боком, а после этого еще и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Борт летел из Абу-Даби и принадлежит компании Etihad.

      Посадка Airbus A380 во время шторма: видео

      Это интересно! Airbus A380 является крупнейшим серийным пассажирским самолетом в мире.
      Вместимость судна – 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 километров. В Украине такой самолет может принять только Международный аэропорт "Борисполь".

      Что известно о шторме Деннис:

      • Непогода бушует в Великобритании с 15 февраля.
      • Шторм парализовал работу транспортной системы: затоплены многие автодороги и нарушены железнодорожное и авиационное сообщения.
      • Жертвами стихии уже стали два человека: на восточном побережье Британии в море нашли тела мужчин, утонувших во время шторма.
      • В целом о повышенном уровне опасности предупредили почти в тысячи населенных пунктах. В Англии действует около 600 предупреждений об угрозе наводнений.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: авиация Стихийный бедствия Погода Великобритания
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