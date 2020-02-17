В Лондоне самолет с 500 пассажирами едва не снесло ветром: видео экстремального приземления

В Великобритании продолжает свирепствовать шторм Деннис. Несмотря на то, что уже отменены десятки авиарейсов, с Airbus A380, который приземлялся во время непогоды, едва не произошла трагедия. Шторм застал крупнейший пассажирский авиалайнер в небе.

Самолет готовился к приземлению в международном аэропорту Лондона "Хитроу", когда его подхватил мощный шквальный ветер. Видео посадки опубликовали на ютюб-канале SpeedbirdTV.

Больше о разрушительном шторме Деннис: Британию накрыл шторм Деннис: движение транспорта парализовано, есть погибшие – фото, видео

Ветер был такой силы, что развернул самолет весом 574 тонны, и тот соприкоснулся со взлетно-посадочной полосой под опасным углом. Впрочем, к счастью, обошлось без пострадавших – избежать трагедии удалось благодаря профессионализму пилотов.

Фактически самолет садился боком, а после этого еще и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Борт летел из Абу-Даби и принадлежит компании Etihad.

Посадка Airbus A380 во время шторма: видео

Это интересно! Airbus A380 является крупнейшим серийным пассажирским самолетом в мире.

Вместимость судна – 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 километров. В Украине такой самолет может принять только Международный аэропорт "Борисполь".

Что известно о шторме Деннис: