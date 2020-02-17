В Лондоне самолет с 500 пассажирами едва не снесло ветром: видео экстремального приземления
В Великобритании продолжает свирепствовать шторм Деннис. Несмотря на то, что уже отменены десятки авиарейсов, с Airbus A380, который приземлялся во время непогоды, едва не произошла трагедия. Шторм застал крупнейший пассажирский авиалайнер в небе.
Самолет готовился к приземлению в международном аэропорту Лондона "Хитроу", когда его подхватил мощный шквальный ветер. Видео посадки опубликовали на ютюб-канале SpeedbirdTV.
Больше о разрушительном шторме Деннис: Британию накрыл шторм Деннис: движение транспорта парализовано, есть погибшие – фото, видео
Ветер был такой силы, что развернул самолет весом 574 тонны, и тот соприкоснулся со взлетно-посадочной полосой под опасным углом. Впрочем, к счастью, обошлось без пострадавших – избежать трагедии удалось благодаря профессионализму пилотов.
Фактически самолет садился боком, а после этого еще и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Борт летел из Абу-Даби и принадлежит компании Etihad.
Посадка Airbus A380 во время шторма: видео
Это интересно! Airbus A380 является крупнейшим серийным пассажирским самолетом в мире.
Вместимость судна – 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 километров. В Украине такой самолет может принять только Международный аэропорт "Борисполь".
Что известно о шторме Деннис:
- Непогода бушует в Великобритании с 15 февраля.
- Шторм парализовал работу транспортной системы: затоплены многие автодороги и нарушены железнодорожное и авиационное сообщения.
- Жертвами стихии уже стали два человека: на восточном побережье Британии в море нашли тела мужчин, утонувших во время шторма.
- В целом о повышенном уровне опасности предупредили почти в тысячи населенных пунктах. В Англии действует около 600 предупреждений об угрозе наводнений.
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