В Лондоне со стрельбой арестовали водителя, который врезался в автомобиль посла Украины
Полиция Лондона оцепила парк Холланд в районе Лондона Кенсингтон. Пользователи социальных сетей сообщили о стрельбе, которая проходила возле посольств нескольких стран. Причиной, по информации СМИ, было агрессивное поведение водителя серебряного Mercedes, который врезался в автомобиль украинского посольства.
Издание The Telegraph сообщило, что полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в автомобиль посла Украины.
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Представитель украинского посольства, как отмечает Dailymail, сообщил, что человек, находившийся в автомобиле, представлял угрозу, но опроверг сообщения некоторых СМИ о перестрелке.
Mercedes, водителя которого, по предварительной информации, задержали лондонские полицейские
К слову, в районе парка Холланд в Лондоне расположены посольства Украины, Греции, Камеруна.
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