В Лондоне со стрельбой арестовали водителя, который врезался в автомобиль посла Украины

Полиция Лондона оцепила парк Холланд в районе Лондона Кенсингтон. Пользователи социальных сетей сообщили о стрельбе, которая проходила возле посольств нескольких стран. Причиной, по информации СМИ, было агрессивное поведение водителя серебряного Mercedes, который врезался в автомобиль украинского посольства.

Издание The Telegraph сообщило, что полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в автомобиль посла Украины.

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Представитель украинского посольства, как отмечает Dailymail, сообщил, что человек, находившийся в автомобиле, представлял угрозу, но опроверг сообщения некоторых СМИ о перестрелке.



Mercedes, водителя которого, по предварительной информации, задержали лондонские полицейские

10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR — Hiroaki Katayama (@KatayamaHiroaki) 13 апреля 2019 г.

К слову, в районе парка Холланд в Лондоне расположены посольства Украины, Греции, Камеруна.

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