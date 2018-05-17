В Лондоне состоялась репетиция королевской свадьбы: фото счастливой Меган Маркл

Уже через 2 дня состоится королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл в Лондоне. Сейчас идут последние приготовления к историческому дню, в котором приняла участие и счастливая невеста.

Молодожены принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Виндзорский дворец, где состоится свадебная церемония, на роскошном автомобиле, который сопровождала полиция. По информации западных СМИ, они прибыли, чтобы пообедать с королевой и проследить за последними приготовлениями к свадьбе.

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Принц Гарри и Меган Маркл отправляются в Виндзорский замок

Счастливая и взволнованная Меган Маркл

К репетиции свадьбы Маркл подошла тематически – будущая жена принца Гарри надела классическое белое платье. Также в Винздоре на репетицию прибыли принц Уильям и Кейт Миддлтон. На встрече, возможно, также находится и мать Меган – Дориа Редлен, которая прибудет в одной машине с дочкой на церемонию венчания 19 мая. Отца Томаса Маркла из-за проблем со здоровье не будет на свадьбе.

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На официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter отмечают, что грандиозный праздник должен состояться на высшем уровне.

"Более 250 членов Вооруженных Сил обеспечат торжественную поддержку королевской свадьбе, включая полки и подразделения, которые в особых отношениях с принцем Гарри", – говорится в сообщении.



Репетиция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл у Виндзорском замке