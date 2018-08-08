В Лондоне задержали пропагандиста Филлипса: Украина требует наказания за террор на Донбассе
7 августа за провокацию на территории посольства Грузии в Великобритании в Лондоне задержали британского псевдожурналиста, сотрудника пропагандистских телеканалов Russia Today и "Звезда" Грэма Филлипса.
Появилась реакция Киева на задержание опального персонажа, который открыто сотрудничал с главарями пророссийских наемников на Донбассе и неоднократно ездил на оккупированные части востока Украины.
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Украина призывает правоохранительные органы Великобритании расследовать не только провокацию Филипса на территории посольства Грузии, но и его террористическую деятельность в Украине.
Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Великобритании, которое опубликовано на их странице в Twitter.
Мы осуждаем жестокую, аморальную атаку пропагандиста России на посольство Грузии. Мы надеемся, что полиция Великобритании проведет расследование этого нападения, а также его террористической деятельности на востоке Украины, основываясь на материалах, которые мы направили Министерству иностранных дел,
– говорится в заявлении украинского посольства.
Напомним, полиция Лондона задержала Грэма Филлипса после провокации на территории посольства Грузии в Великобритании во время выставки, посвященной 10-й годовщине с начала русско-грузинской войны.