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      В Лондоне завершились переговоры глав МИД Канады и Украины относительно авиакатастрофы МАУ

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      Министры иностранных дел Канады, Украины, Великобритании, Швеции и Афганистана, чтобы обсудить авиакатастрофу украинского самолета МАУ. 8 января он разбился через нескольких минут после вылета. 11 января власти Ирана признала, что иранские ракеты сбили пассажирский самолет со 176 пассажирами на борту.

      Как сказал корреспондент "Радио Свобода" Олесь Ковач, приоритетом работы глав МИД было определить всестороннюю поддержку семьям жертв катастрофы украинского самолета.

      К теме: Катастрофа МАУ в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершилась

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом встречи встретился со своим британским коллегой Домиником Раабе. Украинский и британский министры договорились о совместной работе в направлении защиты суверенитета Украины. Корреспондент добавил, что сама встреча носила специфический характер и проводилась за закрытыми дверями.

      Собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета. Было договорено, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших,
      – написали на сайте МИД Украины.

      Пристайко подчеркнул, что черные ящики должні "физически находиться на территории Украины". Главным лейтмотивом встречи стало обнародование заявления от имени министров иностранных дел. В нем были обозначены пять основных элементов, которые создадут основу для работы с властями Ирана.

      Коротко об авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала

      Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране: основное

      Украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Впоследствии власти Ирана признала, что "случайно" сбила украинский самолет ракетами.

      Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев.

      Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу. Также он заверил, что виновные в авиакатастрофе будут наказаны, а семьи жертв получат компенсации.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МИД Украины Катастрофа Расследования Великобритания МАУ Вадим Пристайко
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