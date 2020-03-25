В лондонской больнице, где от Covid-2019 умерли 8 пациентов, покончила с жизнью медсестра

В больнице Королевского колледжа в Лондоне обнаружили мертвой молодую медсестру. Основная версия о ее смерти – самоубийство.

Женщине было чуть больше 20 лет. Как сообщает Daily mail, она работала в отделении интенсивной терапии.

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Именно в этом отделении уже умерли от коронавируса 8 пациентов. По словам офицеров, в понедельник около шести вечера ее вызвали в больницу. Сейчас правоохранители не уточняют, каким именно способом женщина ушла из жизни. Медики боролись за ее спасение, но позже она умерла. Ее ближайшие родственники были проинформированы.

В Лондоне зафиксировано больше всего случаев коронавируса, чем где-либо в Британии. В столице было зарегистрировано 2872 из 8 077 больных. Всего в городе погибло 143 человека.

На прошлой неделе Лондонский университет здравоохранения объявил чрезвычайную ситуацию. Там подтвердили, что коек для интенсивной терапии катастрофически не хватает.

Где располагается больница Королевского колледжа