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      В лондонской больнице, где от Covid-2019 умерли 8 пациентов, покончила с жизнью медсестра

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      В больнице Королевского колледжа в Лондоне обнаружили мертвой молодую медсестру. Основная версия о ее смерти – самоубийство.

      Женщине было чуть больше 20 лет. Как сообщает Daily mail, она работала в отделении интенсивной терапии.

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      Именно в этом отделении уже умерли от коронавируса 8 пациентов. По словам офицеров, в понедельник около шести вечера ее вызвали в больницу. Сейчас правоохранители не уточняют, каким именно способом женщина ушла из жизни. Медики боролись за ее спасение, но позже она умерла. Ее ближайшие родственники были проинформированы.

      В Лондоне зафиксировано больше всего случаев коронавируса, чем где-либо в Британии. В столице было зарегистрировано 2872 из 8 077 больных. Всего в городе погибло 143 человека.

      На прошлой неделе Лондонский университет здравоохранения объявил чрезвычайную ситуацию. Там подтвердили, что коек для интенсивной терапии катастрофически не хватает.

      Где располагается больница Королевского колледжа

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Криминальные новости Криминал Самоубийство Новости Здоровье Лондон
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