В лосинах и без макияжа: Ева Лонгория вышла на прогулку с 4-месячным сыном

43-летнюю голливудскую актрису Еву Лонгорию можно действительно назвать счастливой мамочкой. Лишь четыре месяца назад звезда родила своего первенца – сына Сантьяго – и быстро вышла из декрета. Что интересно, Ева берет с собой малыша на работу и на светские мероприятия.

Так, в перерыве между съемками Еву Лонгорию часто можно встретить в кафе и на прогулках с ребенком. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Крупным планом: Ева Лонгория показала трогательное фото с маленьким сыном

Последние пару месяцев Ева Лонгория вместе с сыном живет в Австралии. Здесь проходят съемки фильма "Дора-путешественница", где Ева играет одну из главных ролей. Сейчас Лонгория не доверяет своего малыша ухаживать другим людям и постоянно берет его с собой.

Папарацци сфотографировали актрису с Санти во время прогулки на Золотом Побережье Австралии (Голд-Кост).

Ева Лонгория для выхода оделась в комфортный спортивный стиль – черные лосины, белая футболка и удобная обувь. Актриса дополнила наряд черной кепкой. Заметим, что возле матери маленький Сантьяго выглядит спокойным и непривередливым.



Ева Лонгория / BACKGRID / Daily Mail



Ева Лонгория / BACKGRID / Daily Mail

Напомним, 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона.