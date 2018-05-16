В Луцке маленький ребенок сбил на автомобиле человека и 2 дерева: опубликовано видео

В Луцке 15 мая маленький мальчик ехал за рулем автомобиля Volkswagen и сбил с ног человека, 2 дерева и несколько вазонов.

Об этом сообщает издание "Волынские новости".

Инцидент произошел на улице Привокзальной. Прохожие заметили автомобиль, который неожиданно выехал на тротуар, медленно "посадил" на капот пешехода, сбил несколько вазонов и сломал 2 дерева.

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К автомобилю быстро подбежали свидетели происшествия. Они обнаружили, что за рулем находился мальчик возрастом примерно 3-5 лет, которого родители оставили в машине. По информации издания, мужчина, который оказался на капоте авто, и является отцом ребенка.

Смотрите видео, на котором в Луцке мальчик сбил автомобилем мужчину: