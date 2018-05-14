В Луцке мужчина поджег себя на главной площади города: видео (18+)

На Театральной площади в Луцке вечером 13 мая мужчина облился горючим веществом и поджег себя.

Об этом сообщает "Волынь 24".

Как отмечает издание, около 21 часов во время концерта ко Дню матери человек старшего возраста начал дебоширить.

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Полиции указали на хулигана. Когда правоохранители подошли к мужчине, он облился легковоспламеняющимся веществом и поджог себя зажигалкой.

Тушить пламя бросились очевидцы. Мужчину госпитализировали.

Мужчина поджег себя в Луцке (видео):