В Луцке мужчина поджег себя на главной площади города: видео (18+)
На Театральной площади в Луцке вечером 13 мая мужчина облился горючим веществом и поджег себя.
Об этом сообщает "Волынь 24".
Как отмечает издание, около 21 часов во время концерта ко Дню матери человек старшего возраста начал дебоширить.
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Полиции указали на хулигана. Когда правоохранители подошли к мужчине, он облился легковоспламеняющимся веществом и поджог себя зажигалкой.
Тушить пламя бросились очевидцы. Мужчину госпитализировали.
Мужчина поджег себя в Луцке (видео):
Источник: 24 Канал
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