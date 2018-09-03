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В Луцке не проводят выборы городского головы, потому что власть их проиграет, – Добродомов

33 Читати новину українською
Дмитрий Добродомов
Дмитрий Добродомов

Полтора года в Луцке нет городского головы лишь из-за того, что у власти нет выигрышного кандидата.

Об этом заявил лидер партии "Народный контроль", народный депутат Дмитрий Добродомов после встречи с коллективом "Луцкводоканала".

"У "Луцкводоканала" старые и изношенные сточные канализационные системы, что приводит к частому затоплению некоторых районов города во время сильных ливней. Изношены очистные сооружения и канализационно-насосные станции, на замену которых требуется более 200 млн грн. Эта проблема привела к обострению экологической ситуации в городе и на окраинах. Это все происходит из-за отсутствия хозяйственника в городе. Городского головы нет и от этого страдают горожане. Ведь с исполняющим обязанности никто серьезно говорить не будет. Не может человек без полномочий договориться об инвестициях, о кредите от банка", – заявил нардеп.

Добродомов объяснил, что сейчас проводить выборы власти не выгодно.

"Полтора года назад умер глава города. Должны были пройти внеочередные выборы. Но власть саботирует их проведение, так как сейчас они всё контролируют в городе. А если объявят выборы, то они их проиграют, потому что к партиям власти нет доверия. Сначала якобы потеряли свидетельство о смерти. Сейчас в Верховной Раде не могут собрать голоса на принятие решения. Это цинично по отношению к жителям города", – подчеркнул он.

Теги: Новости политики Дмитрий Добродомов Новости Луцка
Источник: 24 Канал
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