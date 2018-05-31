В Луцке закрыли дело против военных, которых обвинили в побеге из части

В Луцке военная прокуратура закрыла скандальное дело о почти полтысячи бойцов 51 бригады. Их обвиняли в самовольном оставлении воинской части в Владимир-Волынском в 2014 году, когда они вернулись домой из Иловайского котла.

Только через месяц, после открытия дела, подозреваемых вызвали в прокуратуру. И так дергали каждые полгода. Когда же начались суды – их вообще подали в розыск. Мол, подозреваемые прячутся по всей стране.

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За это время бойцы из разных подразделений неоднократно собирались на протесты в поддержку своих собратьев. В конце концов, это дало свой результат, и 2 года назад делом занялись в Генпрокуратуре.

После пикетирования прокуратуры в Луцком гарнизоне, в тот же день было проведено пикетирование Генеральной прокуратуры нашими собратьями и так же было проведение пикетирования прокуратуры Западного региона во Львове,

– рассказал председатель Союза воинов АТО Волыни Юрий Дмитрук.

25 мая наконец-то поставили точку в этом деле. Согласно решению, все производство в отношении бойцов 51 бригады в Луцком гарнизоне закрыли.

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