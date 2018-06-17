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Ольга Черненко

В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги

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Зомбоящик определяет сознание луганчан
Зомбоящик определяет сознание луганчан / Русская Правда

Я прочитала как-то у доктора Комаровского о том, что даже если в семье нет отца, не нужно говорить о нем плохо, чтобы не сформировать образ отца-негодяя (даже если он такой и есть). То, что сейчас делает "республика" в отношении своих граждан, это тот же пример.

Об Украине говорят исключительно плохо. В контексте того, что Украина убивает, не пускает, не поставляет, не выплачивает…

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Есть даже такая передача на местном телевидение "Об Украине с маленькой буквы". В этой передаче местные журналисты делают нарезку казусов, произошедших в Украине за последнее время. Даже если таких казусов было немного или их и вовсе не было, журналистам всегда найдется, о чем рассказать, потому что в этих расследованиях "республика" всегда выглядит как светоч исключительно правильных действий, а Украина как монстр о трех головах.

Есть по местному телевидению передача "Украинский народный суд", в которой ежедневно заслушивают свидетелей украинский агрессии – мирных жителей "республики" и перебежчиков со стороны Украины.

Заседают красивые эффектные женщины-судьи при прическах и с парадно-выходным макияжем, а у отсутствующей на слушании украинской стороны есть даже адвокат. В общем, в результате процесса уже вынесен приговор Петру Порошенко – пожизненный срок заключения.

Процесс продолжается, на суд приглашаются свидетели и заслушиваются все новые холодящие душу показания. Я смотрю иногда этот процесс и, даже при всей критичности к постановочности происходящего, через время начинаешь ужасаться тому, что происходит всего в нескольких километрах от моего дома через мост…

И еще ловишь себя на том, что ты не хочешь ехать в Украину потому, что боишься, что непроизвольно веришь всему, что тебе говорят, что понимаешь ложь, но уже не можешь ничего сделать – механизм запущен.

Одна из свидетельниц говорила о том, что, будучи задержанной, в плену ее регулярно подвергали сексуальному насилию украинские военные. Даже не то, чтобы подвергали, предлагали ей это постоянно, но она мужественно говорила о том, что лучше смерть, чем насилие.

В этой истории странно все – вежливость тех, кто, по ее словам, хотел ее изнасилость, легкость, с которой ей удавалось их останавливать раз за разом, ее внешность, которая никак не провоцирует молодых мужчин при исполнении склонять ее к насилию…

Но в сумме всего сказанного все равно веришь этому, потому что судебный процесс закручен таким образом, что судьи судят, прокурор обвиняет, а адвокат робко пытается защищать отсутствующую обвиняемую сторону.

А прибавьте к этому то, что непроизвольно выхватывает взгляд на биг-бордах – предостережения об опасности на украинской стороне, в прессе – животрепещущие примеры украинской агрессии с отзывами выжившим, и картинка сложится – дети начнут бояться только при упоминании Украины и вздрагивать, а многие, кто не выезжал никуда за пределы Луганска все четыре года, будут принимать все за чистую монету и верить всему. Ведь каждое слово тиражируется, подкрепляется из авторитетных источников, пугает и устрашает.

Об Украине никогда не говорят хорошо – только плохо, только с целью напугать и показать, насколько хорошо и свободно живется жителям "республики".

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Публикации Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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