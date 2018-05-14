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Ольга Черненко

В Луганске все чаще умирают обычные люди, а хоронят их все тише

1995
Жизнь в Луганске
Жизнь в Луганске / Факты

Одним из сильных удивлений для меня последних четырех лет стала тема смерти. Хотя чему уж тут удивляться, да? Нового уж точно не изобрести в этой вечной, как и сама жизнь, теме. Оказалось, даже для моих удивлений есть пространство в этой невеселой теме.

Люди стали умирать чаще. Я не имею на руках данных местного "министерства здравоохранения", чтобы обратиться к цифрам, но среди тех, кого я знала, кто был кирпичиком в прочном фундаменте моей жизни, ушли из жизни за эти четыре года около десяти человек. По самым разным причинам – одного убили летом 2014-го, остальные умерли в течение этих четырех лет.

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Трудно сказать, что именно так удивляет меня – то ли то, что умирали молодые и активные люди, не имеющие хронических болезней, то ли сама быстротечность их смерти без видимых болезней и какого-то периода подготовки к этой потери для их родственников. Это очень похоже на то, что убыстрилась жизнь и смерть вместе с ней. Умирать стали как-то на бегу, быстро, тихо, не отвлекая от насущных проблем близких и давая им и дальше бежать по своим делам.

Мой сосед, уходя в больницу, соврал соседям, что поехал к матери. Оставил включенным свет – от уличных воров – и попросил соседку протаптывать дорожку к его воротам все по той же причине. Та же соседка, усердно исполняя просьбу, узнала о его смерти последней, и в этом мое очередное удивление – хоронить стали тихо и незаметно, стараясь не привлекать внимания ротозеев и праздношатающихся к похоронам. Часто местом отправления похоронной процессии назначают морг или похоронное агентство.

Давно ушли в прошлое оркестр с похоронным маршем, цветы по дороге и огромная траурная процессия. Похороны стали тихими и скромными – в основном, от нехватки денег на самое необходимое. И на смерти стали экономить так же, как экономили и при жизни, стараясь не сообщать никому кроме близких, организовывая похороны максимально экономно, насколько на этом можно сэкономить.

Одним их моих последних изумлений были похороны всего из пяти человек похоронной процессии. Умер мужчина, пожалуй, средних лет. Умер, не болея и имея множество знакомых, чего никак нельзя было сказать о его похоронах. Я с изумлением отметила, что на могиле нет живых цветов, кроме тех, что принесла я, а родственники не оповестили никого из друзей умершего и его прежних коллег.

Причина была банальна – экономия. И я отчего-то все равно удивляюсь, хотя понимаю, что по нынешней жизни это вынужденная мера. Похороны при самом скромном раскладе выходят в 14 000 рублей + 160 рублей на поминки на одного человека без водки, селедки, колбасы и сыра, которые разрешают приносить с собой, покупая подешевле. И в среднем такие вот "бюджетные" похороны выливаются в 20 000 рублей, что для многих в «республике» почти неподъемная сумма.

Сама "республика" выделяет на погребение 5 000 рублей – ничтожно мало, по мнению многих. Ну, и конечно, еще удивляют причины смерти – омолодившиеся инсульты, обострение хронических заболеваний, участившиеся случаи обнаружения онкологии на неоперабельной стадии. И в этой череде смертей я ловлю себя на том, что в моей жизни сейчас гораздо больше похорон, чем весёлых событий. Что, несомненно, меняет отношение к жизни и мировосприятие.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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