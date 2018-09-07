В Лукьяновском СИЗО исчез опасный заключенный-убийца

В Лукьяновском СИЗО исчез заключенный: его уже больше суток не могут найти в здании пенитенциарного учреждения. Точно неизвестно, удалось ли ему покинуть следственный изолятор – заключенный скрывается от сотрудников непосредственно в здании СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

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По его словам, речь идет об опасном заключенном-убийце, который год назад совершил ужасное преступление непосредственно в СИЗО.

Больше суток в Киевском СИЗО не могут найти узника Пушкина (очень вероятно что это бегство). Это тот заключенный, который в январе 2017 проломил голову сотруднику СИЗО,

– отметил Старенький.

Как сообщил экс-чиновник, опасный заключенный пропал 6 сентября. В тот же день на крышу СИЗО залез еще один осужденный. Его едва успели спустить оттуда.

"За последнюю неделю несколько смертей: среди них проломленная голова и передозировка", – добавил Старенький.

Добавим, что недавно Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей.