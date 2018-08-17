В Лукьяновском СИЗО новый начальник – Руслан Ромашков

Новым начальником Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков, экс-руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.

Об этом пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Юрий Маслак сообщил в комментарии "Громадському".

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Ранее 24 канал сообщал, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей.

Остальной состав обновленного руководства изолятора объявят уже на следующей неделе.

Напомним, 9 августа, экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Отмечается, что причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разным помещениям временного содержания.