В Лукьяновском СИЗО обнаружили мертвого заключенного

В Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве нашли мертвым одного из арестованных.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Издание отмечает, что тело было обнаружено еще 2 сентября, однако эта информация не афишировалась. По имеющимся данным, погибшего арестовали по подозрению в хранении наркотических средств.

Во время экспертизы тела установлено, что смерть наступила в результате повреждения внутренних органов.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (от 7 до 10 лет).

Напомним, это уже не первый случай убийства в Лукьяновском следственном изоляторе. 18 августа погиб заключенный Александр Полтавец 1984 года рождения.