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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Лукьяновском СИЗО убили заключенного

29 Читати новину українською
Лукьяновское СИЗО
Лукьяновское СИЗО / daily.rbc.ua

В медицинской части Киевского следственного изолятора (Лукьяновского СИЗО) погиб заключенный Александр Полтавец 1984 года рождения.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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Тело заключенного обнаружили 18 августа с признаками черепно-мозговой травмы. По предварительным данным, мужчину убил другой заключенный.

Агенство УНИАН со ссылкой на источники отмечает, что мужчина убил своего сокамерника, объяснив свой поступок тем, что хотел "заменить ему голову".

Инцидент произошел в палате (санчасти), где содержатся люди с признаками психических расстройств. Один человек нанес удар другому элементом оконной рамы по голове,
– сказал источник.

Позднее мужчина объяснил свои действия тем, что увидел на голове своего соседа кровь и "решил заменить ему голову".

Все обстоятельства смерти устанавливаются следователями. Точная причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы.

Погибшего перевели в Лукьяновское СИЗО в мае. В июле его перевели в палату, где содержатся заключенные с психическими расстройствами. Он ожидал заключения Киевского городского центра судебно-психической экспертизы.

Напомним, 9 августа, экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Отмечается, что причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разных заведениях временного содержания.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева СІЗО
Источник: 24 Канал
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