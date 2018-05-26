В Львове чиновница требовала деньги у бойца АТО, – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке сотрудницу Центра оказания услуг участникам боевых действий Львовского городского совета.

Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

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Чиновник требовала от бойца антитеррористической операции восемнадцать тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную выплату единовременной материальной помощи на решения социально-бытовых вопросов в размере сто тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики задержали чиновницу в одном из парков Львова во время получения всей суммы взятки. Во время задержания злоумышленница пыталась оказать сопротивление стражам порядка.

Сейчас продолжаются следственные действия.