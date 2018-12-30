В Львове хирурга обвинили в работе нетрезвым

Главный хирург Военно-медицинского клинического центра Западного региона во Львове, Иван Богдан, пришел на операцию к военному, находясь в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на свои источники.

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По информации, которую сообщили свидетели инцидента, в пятницу, 28 декабря, Богдан пришел на операцию к бойцу в состоянии алкогольного опьянения.

"Нетрезвое состояние врача заметил анестезиолог, который сделал ему замечание. После этого Иван Богдан попросил анестезиолога и медсестру покинуть палату. Работники госпиталя сразу обратились к и. о. начальника госпиталя Василию Зайцеву. Когда Зайцев вместе с анестезиологом и медсестрой зашли в палату, Иван Богдан уже сделал надрез на теле бойца, однако операцию начать не успел. Богдана срочно отстранили от пациента, а операцию отложили на 29 декабря", – пишет издание.



Военно-медицинский клинический центр Западного региона

Отмечается, что врачу предложили сдать анализ крови на содержание алкоголя, однако он отказался. Следовательно трое присутствующих медиков составили на месте акт, в котором подтвердили состояние алкогольного опьянения у врача.

В разговоре с ZAXID.NET и. о. начальника госпиталя Василий Зайцев сначала отрицал, что такой инцидент произошел в госпитале. В частности, в первой беседе с журналисткой ZAXID.NET Зайцев назвал информацию о ситуации с врачом Богданом "провокацией". Позже, во время второго разговора с журналисткой ZAXID.NET Зайцев уже не отрицал инцидент, который случился в госпитале.

"Проводится служебное расследование по тому факту, который был опубликован в СМИ. О результатах сообщим через несколько дней", — заявил Зайцев.

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