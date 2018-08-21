В Львове Mazda сбила 7-летнего ребенка

Во Львове сегодня, 21 августа, около 14:30 на улице Петлюры водитель автомобиля Mazda совершил наезд на 7-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Как рассказали полицейские, 64-летний львовянин, который был за рулем иномарки, совершил наезд на пешехода, 7-летнего жителя Львова.

"Ребенка доставили в больницу, диагноз уточняется", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Во Львове иномарка сбила 7-летнего мальчика

Напомним, 19 августа в Одесской области на трассе Киев – Одесса сотрудник патрульной полиции на служебном автомобиле совершил смертельный наезд на пешехода, который выскочил на дорогу в неустановленном месте, перепрыгнув через бетонное барьерное ограждение.