В Львове преступника, которого разыскивала полиция, поймали при неправильном пересечении улицы
Сотрудники патрульной службы полиции задержали во Львове мужчину, который находится в розыске за кражу с проникновением.
Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области на своей странице в Facebook.
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Отмечается, что мужчину задержали 3 июня. Он пересекал улицу в непредназначенном для этого месте.
Экипаж патрульной полиции увидел двух мужчин, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Их попросили остановиться, однако особы ускорили ход. Их догнали и попросили предъявить документы. Один из граждан нервничал,
– говорится в сообщении.
Во время задержания один из мужчин начал заметно нервничать
Полиция провела проверку в базе данных, которая показала, что 33 летний житель Львовской области находится в активном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины (Кража с проникновением). Мужчину доставили в отдел полиции и передали следователям. Также на двух особ патрульные составили постановление за переход дороги в неустановленном месте.
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