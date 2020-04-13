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      Их пример будет вдохновлять других, – Садовый о тестировании священников на COVID-19

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      Андрей Садовый / 24 канал

      Во Львове есть примерно 140 храмов, в зависимости от конфессий, в каждом находится примерно 3 – 5 священников. Им всем планируют провести тестирование на COVID-19.

      Всего протестуют около 500 – 700 духовников всех христианских конфессий города. Об этом в эфире 24 Канала сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.

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      По состоянию на сегодня, тесты сделали уже 220 отцам. По словам мэра, если экспресс-тесты покажут положительный результат, людей направят на ПЦР-тестирования. Священнослужители к инициативе отнеслись с пониманием.

      Отцы нормально отреагировали и вызвались пройти тестирование. Есть много авторитетных священников, к которым прислушиваются люди. Поэтому их личный пример будет вдохновлять других,
      – отметил Садовый.

      Он также добавил, что привлекают Нацгвардию, муниципальную стражу и полицию, чтобы следить за соблюдением карантинных ограничений в городе, в частности в церквях.

      По состоянию на 13 апреля в Украине подтвердили 3 102 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 93 пациента умерли, еще 97 больных – выздоровели.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Религия Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Лечение Новости Львова Андрей Садовой
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