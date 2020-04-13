Их пример будет вдохновлять других, – Садовый о тестировании священников на COVID-19
Во Львове есть примерно 140 храмов, в зависимости от конфессий, в каждом находится примерно 3 – 5 священников. Им всем планируют провести тестирование на COVID-19.
Всего протестуют около 500 – 700 духовников всех христианских конфессий города. Об этом в эфире 24 Канала сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.
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По состоянию на сегодня, тесты сделали уже 220 отцам. По словам мэра, если экспресс-тесты покажут положительный результат, людей направят на ПЦР-тестирования. Священнослужители к инициативе отнеслись с пониманием.
Отцы нормально отреагировали и вызвались пройти тестирование. Есть много авторитетных священников, к которым прислушиваются люди. Поэтому их личный пример будет вдохновлять других,
– отметил Садовый.
Он также добавил, что привлекают Нацгвардию, муниципальную стражу и полицию, чтобы следить за соблюдением карантинных ограничений в городе, в частности в церквях.
По состоянию на 13 апреля в Украине подтвердили 3 102 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 93 пациента умерли, еще 97 больных – выздоровели.
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