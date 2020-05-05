08:12
5 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      Во Львове в многоэтажке произошел взрыв газа, пострадал мужчина – видео

      - Читати новину українською
      На Сыхове 04.05.2020 произошел взрыв газа и пожар
      Взрыв газа на Сыхове / Фото 24 канала

      В микрорайоне Сыхов вечером 4 мая произошел пожар в многоэтажке. Перед тем в квартире на 8 этаже произошел взрыв газа.

      На улице Скрипника, что в Сыховском районе, произошел взрыв. Один человек пострадал, его госпитализировали, сообщает ZAXID.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

      Посмотрите Возле Днепра разбился небольшой самолет: видео смертельной катастрофы

      Жильцы дома услышали мощный взрыв и сразу вызвали спасателей. После взрыва в квартире на 8 этаже начался пожар.

      Пожежа Сихів
      Жителей дома пришлось эвакуировать

      Силой взрыва выбило окна из квартир, и на земле лежало много стекла. На месте присутствовали все службы: полиция, медики и аварийная "Львовгаза". Жильцов дома эвакуировали, на месте работали 30 спасателей.

      Сихів вибух
      Посмотреть на инцидент вышло немало жителей микрорайона / Фото Сыхов.media

      Одного мужчину госпитализировали, но неизвестно, находился ли он в квартире, где произошел взрыв. Также неизвестно, в каком он состоянии.

      Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в 22:55 пожар удалось ликвидировать.

      В Сыховськой районной администрации рассказали, что сейчас проводится техническое обследование подъезда, где произошел взрыв. В целом доме уже перекрыли газ, а в двух подъездах отключили электроснабжение. Жильцов из квартиры этажом ниже временно отселят.

      Где расположен дом, в котором произошел взрыв

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Взрыв Пожар Новости Львова ГСЧС Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      4 мая , 23:12 Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      Михайло Макарук
      Европа выходит, но не мы: почему Украина в пятерке по приросту новых случаев коронавируса?
      4 мая , 22:00 Европа выходит, но не мы: почему Украина в пятерке по приросту новых случаев коронавируса?
      Павло Ковтонюк