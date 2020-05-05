Во Львове в многоэтажке произошел взрыв газа, пострадал мужчина – видео

В микрорайоне Сыхов вечером 4 мая произошел пожар в многоэтажке. Перед тем в квартире на 8 этаже произошел взрыв газа.

На улице Скрипника, что в Сыховском районе, произошел взрыв. Один человек пострадал, его госпитализировали, сообщает ZAXID.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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Жильцы дома услышали мощный взрыв и сразу вызвали спасателей. После взрыва в квартире на 8 этаже начался пожар.



Жителей дома пришлось эвакуировать

Силой взрыва выбило окна из квартир, и на земле лежало много стекла. На месте присутствовали все службы: полиция, медики и аварийная "Львовгаза". Жильцов дома эвакуировали, на месте работали 30 спасателей.



Посмотреть на инцидент вышло немало жителей микрорайона / Фото Сыхов.media

Одного мужчину госпитализировали, но неизвестно, находился ли он в квартире, где произошел взрыв. Также неизвестно, в каком он состоянии.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в 22:55 пожар удалось ликвидировать.

В Сыховськой районной администрации рассказали, что сейчас проводится техническое обследование подъезда, где произошел взрыв. В целом доме уже перекрыли газ, а в двух подъездах отключили электроснабжение. Жильцов из квартиры этажом ниже временно отселят.

Где расположен дом, в котором произошел взрыв