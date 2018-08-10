В MacBook от Apple появилась новая проблема

В 13-и 15-дюймовых MacBook Pro, которые производит компания Apple, появилась новая проблема – звук из динамиков получается искаженным, причем даже при относительно низкой громкости.

Об этом сообщает The Next Web.

Проблему заметили после того, как Apple исправила проблему с обновлениями в линейке ноутбуков уровня Pro.

Читайте также: Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году

Так, пользователи активно жалуются на форуме поддержки Apple, Reddit и YouTube. Проблема у большинства одна и та же – динамики начали громко хрипеть и потрескивать.

Почему возникла эта проблема пока непонятно. При этом источник сообщил, что в Apple об этой проблеме знают и уже работают над ее устранением. Однако, найти причину может быть проблематично, поскольку отчеты пользователей до сих пор довольно сильно отличаются.

Между тем пользователи форума MacRumors предполагают, что проблема в бракованном оборудовании, или проблемы в работе нового чипа Apple T2, который отвечает за воспроизведение звука вместо процессора Intel Core.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно