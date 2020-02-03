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      В Мадриде экстренно сел пассажирский самолет: обломки шасси попали в двигатель – фото, видео

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      Самолет после возвращения на землю / Фото из соцсетей

      В аэропорту испанского Мадрида экстренно сел пассажирский самолет, следовавший в Торонто. Рейс AC837 авиакомпании Air Canada вылетел из мадридского аэропорта днем 3 февраля, в 14:33. Впрочем, уже через пол часа борт вернулся на аэродром.

      Пилоты запросили у диспетчеров посадку из-за технической неисправности судна. Дело в том, что во время взлета сломалось шасси самолета и его части попали в двигатель. На борту находились 130 пассажиров. О событии информирует El Mundo.

      Из последнего: В России самолет с 77 пассажирами на борту совершил экстренную посадку: что известно

      Инцидент был довольно рискованным, поскольку отсутствие шины влияет на устойчивость Boeing 767 во время моментов взлета и посадки.


      Что видели пассажиры во время взлета/ фото из соцсетей


      Посадка судна / фото из твиттера

      Более того, элементы шасси могли попасть в двигатель, потому что тот отказал.

      К счастью, экстренная посадка самолета была успешной, хотя лайнер некоторое время кружил над испанскими просторами, чтобы сбросить топливо.

      Экстренная посадка самолета в Мадриде: видео пассажиров

      Екстрена посадка пасажирського судна у Мадриді: відео

      Как самолет "наматывал круги" перед посадкой: видео


      Рейс AC837 после посадки/ фото из соцсетей

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Чрезвычайное происшествие авиация
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