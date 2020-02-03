В Мадриде экстренно сел пассажирский самолет: обломки шасси попали в двигатель – фото, видео
В аэропорту испанского Мадрида экстренно сел пассажирский самолет, следовавший в Торонто. Рейс AC837 авиакомпании Air Canada вылетел из мадридского аэропорта днем 3 февраля, в 14:33. Впрочем, уже через пол часа борт вернулся на аэродром.
Пилоты запросили у диспетчеров посадку из-за технической неисправности судна. Дело в том, что во время взлета сломалось шасси самолета и его части попали в двигатель. На борту находились 130 пассажиров. О событии информирует El Mundo.
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Инцидент был довольно рискованным, поскольку отсутствие шины влияет на устойчивость Boeing 767 во время моментов взлета и посадки.
Что видели пассажиры во время взлета/ фото из соцсетей
Посадка судна / фото из твиттера
Более того, элементы шасси могли попасть в двигатель, потому что тот отказал.
К счастью, экстренная посадка самолета была успешной, хотя лайнер некоторое время кружил над испанскими просторами, чтобы сбросить топливо.
Экстренная посадка самолета в Мадриде: видео пассажиров
Екстрена посадка пасажирського судна у Мадриді: відео
Как самолет "наматывал круги" перед посадкой: видео
Рейс AC837 после посадки/ фото из соцсетей