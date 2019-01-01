В Магнитогорске рядом с обрушенным домом взорвалась маршрутка, есть погибшие: видео

В центре Магнитогорска в России загорелось маршрутное такси. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает "Дождь".

Напомним, в результате взрыва газа и обрушения подъезда в Магнитогорске погибли по меньшей мере 9 человек. Судьба еще нескольких десятков жителей разрушенного дома пока неизвестна. Инцидент произошел 31 декабря.

Телеграм-канал Mash без ссылки на источник сообщает, что в результате взрыва погибли три человека. МВД РФ сообщил радиостанции "Говорит Москва", что причиной возгорания маршрутки стало неисправное оборудование.

В управлении МЧС по Челябинской области сообщили, что информация о происшествии уточняется.

Возможно, там произошло преступление, работают силовики,

– отметили в ведомстве.

"Говорит Москва" со ссылкой на очевидцев сообщает, что перед взрывом в маршрутке "были слышны выстрелы". Другие свидетели происшествия утверждают, что там взорвался газовый баллон.

Как сообщает ТАСС, по данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды, в "Газели" находилось три человека, детей среди них не было. В пресс-службе ГУ МВД в Челябинской области сообщили, что причиной инцидента с "Газелью", по предварительным данным, могла стать неисправность газового оборудования.

Погибло три человека. В автомобиле были два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется,

– говорится в сообщении пресс-службы на официальном канале в Telegram.

Пресс-служба Минздрава Челябинской области сообщила, что медики не могут подъехать к горящей машине.

Видео взрыва маршрутки в Магнитогорске