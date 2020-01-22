В Малайзии отменили смертную казнь украинца-участника Х-фактора, он вернулся домой: фото

Власть Малайзии отменила смертный приговор гражданину Украины Роману Золотареву. На Родине он известен своим участием в проектах "Х-фактор" и "Битва хоров".

После занятий артистической деятельностью в Украине парень решил поехать на заработки в Бразилию, рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

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В начале 2017 года внезапно были отменены договоренности Золотарева с работодателем, в апреле того же года он должен был вернуться домой. Однако перед отлетом он внял просьбе незнакомых лиц доставить в Лаос чемодан с вещами.

Убедившись, что там действительно есть только вещи, он отправился в Юго-Восточную Азию. Во время пересадки в аэропорту Куала-Лумпур он был задержан малайзийскими таможенниками.



Роман Золотарев уже вернулся в Украину

Через два года, в марте 2019 года, малайзийский суд приговорил украинца к смертной казни путем повешения. Сразу после приговора к украинскому омбудесмену обратился отец мальчика.

Я лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца. Именно благодаря совместным усилиям Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен,

– рассказала Людмила Денисова.

После освобождения парень вернулся в Украину, где встретился со своим отцом и представителями Офиса омбудсмена.