В "Манчестер Сити" определили судьбу Зинченко в ближайшее трансферное окно

Несмотря на постоянные слухи о возможном скором увольнении украинца Александра Зинченко из "Манчестер Сити", украинец до лета не покинет состав "горожан".

Об этом сообщает Manchester Evening News.

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Издание уверяет, что лично Хосеп Гвардиола не хочет отпускать универсала сборной Украины. И хотя в этом сезоне Алекс провел в составе "Манчестер Сити" пока только восемь поединков, испанский специалист уверен, что Зинченко может пригодиться его команде во второй части.

В своей карьере на профессиональном уровне Зинченко успел поиграть за "Уфу" и ПСВ, а нынешний сезон проводит в составе первой команды "Манчестер Сити". 22-летний игрок является воспитанником "Шахтёра". Также на его счету два гола в 23 матчах за национальную команду Украины.

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