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      В "Манчестер Сити" определили судьбу Зинченко в ближайшее трансферное окно

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      Александр Зинченко останется в "Манчестер Сити"
      Александр Зинченко останется в "Манчестер Сити"

      Несмотря на постоянные слухи о возможном скором увольнении украинца Александра Зинченко из "Манчестер Сити", украинец до лета не покинет состав "горожан".

      Об этом сообщает Manchester Evening News.

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      Издание уверяет, что лично Хосеп Гвардиола не хочет отпускать универсала сборной Украины. И хотя в этом сезоне Алекс провел в составе "Манчестер Сити" пока только восемь поединков, испанский специалист уверен, что Зинченко может пригодиться его команде во второй части.

      В своей карьере на профессиональном уровне Зинченко успел поиграть за "Уфу" и ПСВ, а нынешний сезон проводит в составе первой команды "Манчестер Сити". 22-летний игрок является воспитанником "Шахтёра". Также на его счету два гола в 23 матчах за национальную команду Украины.

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      Теги: Спорт Александр Зинченко Футбол
      Источник: 24 Канал
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