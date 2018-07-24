В Мариуполе автомобиль на "евробляхах" протаранил ворота СБУ: фото с места инцидента
На Донетчине во время погони автомобиль на литовских номерах протаранил ограждение областного управления Службы безопасности Украины в Мариуполе.
Об этом информирует местное издание mrpl.city.
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Автомобиль марки "Volkswagen" на скорости промчался сквозь двор управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, скрываясь от преследования полиции. Во время удара от автомобиля отлетел значок, который указывает на марку транспортного средства,
– пишут в СМИ.
Также сообщается, что позже этот автомобиль видели в Левобережном районе города, но задержать его не удалось.
Снесены ограждения вблизи областного управления СБУ
В результате удара были сорваны с петель обе створки ворот со стороны шахматного клуба и вместе с навесами сорвана одна створка ворот на противоположной стороне двора СБУ. Там сейчас установлено временное заграждение с предупредительным знаком. На территории расположения зданий областного и городского управлений Службы безопасности усилена охрана.
В полиции и СБУ ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на проведение следственных действий.