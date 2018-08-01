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В Мариуполе будут судить двух поваров, которые работали в детском учреждении

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Работники предоставили фиктивные медицинские книжки
Работники предоставили фиктивные медицинские книжки / Caroline Attwood

Повара работали в столовой детского учреждения с фальшивыми медицинскими книжками.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Кальмиуским отделом Мариупольской местной прокуратуры № 2 направлено в суд обвинительные акты в отношении 3 лиц, которые использовали поддельные медицинские книжки, работая на должностях поваров в детском учебном заведении,
– говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что уголовное правонарушение выявлено непосредственно прокурорами путем мониторинга состояния соблюдения требований бюджетного законодательства при осуществлении публичных закупок в системе "ProZorro".

Удалось установить, что документы, представленные предприятием для подтверждения квалификационных требований работников, имеющих признаки подделки, а именно – содержат данные о прохождении работниками обязательных медицинских осмотров. В ходе расследования указанные факты опровергнуты.

Действия обвиняемых квалифицированы по части 4 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Окончательное решение по этому делу вынесет суд.

Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту внесения заведомо ложных данных в медицинские книжки и устанавливаются лица, которые организовали указанную незаконную деятельность.

Теги: Новости Украины Дети Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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