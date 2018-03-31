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В Мариуполе мать закрыли детей одних в квартире на 3 суток

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Брошенные дети
Брошенные дети / police.dn.ua

В Мариуполе две девочки 8 и 3 лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Дети не могли открыть дверь, поэтому на подмогу были вызваны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь.

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"Было установлено, что две девочки 8 и 3 лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире. По словам старшей из девушек, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно хлопотала на кухне и заботилась о самых маленьких. Когда пища закончилась, голодные, они начали звать на помощь", – говорится в сообщении ДСНС.

27 летняя мать появилась в Левобережном отделении полиции вечером третьего дня и настаивала на том, что не покидала детей, а вышла на 10 минут в магазин. О том, что случилось, узнала от соседей. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Теги: Дети Полиция Новости Мариуполя Новости Украины
Источник: 24 Канал
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