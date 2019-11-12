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      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      В Мариуполе неизвестный мужчина стрелял в прохожих, его обезоружил и задержал полицейский

      52 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / 24 Канал

      В воскресенье вечером, 10 ноября, в Мариуполе мужчина открыл стрельбу по прохожим. Патрульный полицейский, находясь вне службы, самостоятельно обезоружил и задержал стрелка.

      В полиции Донецкой области сообщили, что инцидент произошел на улице Олимпийской неподалеку местного рынка.

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      Патрульный полицейский заметил нетрезвого мужчину, который размахивал ножом. На замечание патрульного мужчина выхватил, как выяснилось позже, пневматический пистолет и начал хаотично стрелять в прохожих.

      Патрульний затримав стрільця у Маріуполі
      Пистолет и нож изъяты у злоумышленника / Фото Нацполиция Донецкой области

      Патрульный вызвал на подмогу коллег и пока те ехали к месту инцидента – отвлек стрелка, самостоятельно обезоружил его и задержал до приезда патруля.

      Патрульний затримав стрільця у Маріуполі
      Задержанный 36-летний правонарушитель / Фото Нацполиции Донецкой области

      Нарушителем оказался 36-летний житель Левобережного района. Следователи изъяли предметы и задержали мужчину для дальнейшего выяснения обстоятельств.

      Патрульний затримав стрільця у Маріуполі
      Патрульный Андрей Высоцкий, задержал нарушителя / Фото Нацполиция Донецкой области

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Новости Донецка Полиция Оружие
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