В Мариуполе неизвестный мужчина стрелял в прохожих, его обезоружил и задержал полицейский

В воскресенье вечером, 10 ноября, в Мариуполе мужчина открыл стрельбу по прохожим. Патрульный полицейский, находясь вне службы, самостоятельно обезоружил и задержал стрелка.

В полиции Донецкой области сообщили, что инцидент произошел на улице Олимпийской неподалеку местного рынка.

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Патрульный полицейский заметил нетрезвого мужчину, который размахивал ножом. На замечание патрульного мужчина выхватил, как выяснилось позже, пневматический пистолет и начал хаотично стрелять в прохожих.



Пистолет и нож изъяты у злоумышленника / Фото Нацполиция Донецкой области

Патрульный вызвал на подмогу коллег и пока те ехали к месту инцидента – отвлек стрелка, самостоятельно обезоружил его и задержал до приезда патруля.



Задержанный 36-летний правонарушитель / Фото Нацполиции Донецкой области

Нарушителем оказался 36-летний житель Левобережного района. Следователи изъяли предметы и задержали мужчину для дальнейшего выяснения обстоятельств.



Патрульный Андрей Высоцкий, задержал нарушителя / Фото Нацполиция Донецкой области