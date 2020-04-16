15:26
16 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      В Мариуполе несмотря на карантин сотни людей штурмовали магазин, из-за скидок: фото, видео

      - Читати новину українською
      Мариупольцы штурмовали магазин / 0629.com.ua

      В Мариуполе 16 апреля состоялось открытие магазина "Грация", который обещал скидки всем покупателям. Несмотря на жесткий карантин из-за коронавируса, сотни мариупольцев штурмовали новый магазин и игнорировали все замечания полиции.

      Одновременно в супермаркет пытались зайти около 200 человек, сообщает местное издание 0629. Некоторые были в защитных масках, но дистанции не соблюдал никто.

      Кстати Антирекорд в Украине: за сутки поймали 25 нарушителей карантина на границе

      На место происшествия приехали 5 патрульных автомобилей. Они призвали людей соблюдать безопасную дистанцию, но никто не слушал.

      Более того, некоторые мариупольцы утверждают, что пришли не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина".

      Обратите внимание! Кабмин усилил карантин из-за коронавируса. В частности, запрещено перемещаться группой лиц более 2 человек. Штраф – от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

      Особенно агрессивным горожанам патрульные угрожали штрафом.

      Охранники на входе магазина не пускали журналистов, а после долгих просьб пропустили только одного полицейского.

      Как мариупольцы пытались прорваться в магазин во время карантина / Фото 0629

      Заметим, что накануне открытия администрация супермаркета расклеила по городу объявления, в которых анонсировала большие скидки и розыгрыш ценных призов.

      В то же время те, кому удалось прорваться в магазин, отмечают, что анонсированные 30% скидки – это ложь. По состоянию на 12:00 магазин таки закрыли, полицейские собирают объяснения у присутствующих.

      Мариупольцы штурмовали магазин: смотрите видео

      Что происходило у магазина "Грация" в Мариуполе: видео

      Ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Мариуполя
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:00 Пособники не помогут: как ускорить рассмотрение поправок в "антиколомойском" законе
      Галина Янченко
      сегодня , 14:15 Мировые бренды объявили "рекламную" войну коронавирусу
      Анатолій Яворський