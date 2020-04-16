В Мариуполе несмотря на карантин сотни людей штурмовали магазин, из-за скидок: фото, видео

В Мариуполе 16 апреля состоялось открытие магазина "Грация", который обещал скидки всем покупателям. Несмотря на жесткий карантин из-за коронавируса, сотни мариупольцев штурмовали новый магазин и игнорировали все замечания полиции.

Одновременно в супермаркет пытались зайти около 200 человек, сообщает местное издание 0629. Некоторые были в защитных масках, но дистанции не соблюдал никто.

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На место происшествия приехали 5 патрульных автомобилей. Они призвали людей соблюдать безопасную дистанцию, но никто не слушал.

Более того, некоторые мариупольцы утверждают, что пришли не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина".

Обратите внимание! Кабмин усилил карантин из-за коронавируса. В частности, запрещено перемещаться группой лиц более 2 человек. Штраф – от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

Особенно агрессивным горожанам патрульные угрожали штрафом.

Охранники на входе магазина не пускали журналистов, а после долгих просьб пропустили только одного полицейского.

Как мариупольцы пытались прорваться в магазин во время карантина / Фото 0629

Заметим, что накануне открытия администрация супермаркета расклеила по городу объявления, в которых анонсировала большие скидки и розыгрыш ценных призов.

В то же время те, кому удалось прорваться в магазин, отмечают, что анонсированные 30% скидки – это ложь. По состоянию на 12:00 магазин таки закрыли, полицейские собирают объяснения у присутствующих.

Мариупольцы штурмовали магазин: смотрите видео

Что происходило у магазина "Грация" в Мариуполе: видео

Ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала