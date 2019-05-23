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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      В Мариуполе подростки жестоко поиздевались над сверстником и сняли это на видео

      179 Читати новину українською
      Восьмиклассник попал в больницу
      Восьмиклассник попал в больницу / Screenshot

      В Мариуполе группа подростков жестоко избила ученика восьмого класса из другой школы. До того у школьника требовали деньги и угрожали. Все издевательства нападавшие снимали на видео, а затем выложили в интернет. Пострадавшего госпитализировали.

      По видеозаписи правоохранителям удалось установить личности всех причастных к драке и сообщить об инциденте родителям подростков и администрации школы, где они учатся, пишет Mnews.

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      Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 УКУ "Умышленное легкое телесное повреждение".

      Что такое буллинг?Это агрессивное поведение детей, направленное друг на друга, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг". Он получил распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" буллера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное. Буллер может прибегать к анонимным уграм, звонкам с молчанием, преследованию, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.

      По словам учителей, над подростком морально издевались долгое время.

      В Мариуполе избили подростка: видео

      В декабре 2018 года Верховная Рада одобрила закон "О противодействии буллингу". Он предусматривает наложение штрафов за травлю в учебных заведениях. Впоследствии этот закон подписал тогдашний президент Петр Порошенко, а 19 января документ вступил в силу. 11 февраля 2019 года суд Борисполя вынес первое в Украине решение по делу о буллинге (агрессивном поведении детей друг к другу). Суд оштрафовал родителей виновного несовершеннолетнего в размере 850 гривен, дополнительный судебный сбор составил 384 гривны.

      Согласно закону, за буллинг в Украине наказывают штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов.

      О том, что такое буллинг, его видах и как с ним бороться в школах Украины – читайте в материале 24 канала.

      булінг в ураїнських школах
      Буллинг в украинских школах: инфографика

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Мариуполя
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