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      В Мариуполе полицейские спасли девочку от самоубийства

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      В Мариуполе девушка пробовала прыгнуть с крыши
      В Мариуполе девушка пробовала прыгнуть с крыши / Фото из открытых источников

      В Мариуполе 16-летняя девочка наглоталась таблеток и хотела выпрыгнуть с крыши многоэтажки. От самоубийства ее спасли сотрудники полиции.

      Все это заметил очевидец, и мигом вызвал полицию. За считанные минуты прибыл патруль и поднялся на крышу, сообщает пресс-служба Нацполиции.

      Девочка уже стояла на самом краю здания, поэтому патрульный немедленно бросился спасать девушку.

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      Впоследствии девушка объяснила, что хотела покончить с собой, поскольку не находит взаимопонимания со сверстниками и родителями. Она призналась, что накануне еще и наглоталась таблеток. Через несколько минут после спасения пострадавшую передали медикам и отцу.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Дети и несовершеннолетние Самоубийство Полиция
      Источник: 24 канал
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