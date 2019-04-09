В Мариуполе полицейские спасли девочку от самоубийства

В Мариуполе 16-летняя девочка наглоталась таблеток и хотела выпрыгнуть с крыши многоэтажки. От самоубийства ее спасли сотрудники полиции.

Все это заметил очевидец, и мигом вызвал полицию. За считанные минуты прибыл патруль и поднялся на крышу, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Девочка уже стояла на самом краю здания, поэтому патрульный немедленно бросился спасать девушку.

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Впоследствии девушка объяснила, что хотела покончить с собой, поскольку не находит взаимопонимания со сверстниками и родителями. Она призналась, что накануне еще и наглоталась таблеток. Через несколько минут после спасения пострадавшую передали медикам и отцу.

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