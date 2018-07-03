В Мариуполе полицейский посмеялся над акцией в поддержку Сенцова: в сети – волна возмущения

В Мариуполе Донецкой области патрульный полицейский заявил, что не знает, кто такой Олег Сенцов, и посмеялся над акцией в защиту украинских политзаключенных, удерживаемых в России. Пользователей интернета возмутил этот инцидент.

Об этом сообщает "Вчасно".

Конфликт между активистами и полицейским вспыхнул во время всемирной акции в поддержку политзаключенных, когда общественные работники Мариуполя пришли под офис ОБСЕ.

Читайте также: Аркадий Бабченко предложил обменять себя на Олега Сенцова

Как рассказала волонтер Галина Однорог, один из сотрудников полиции обвинил митингующих в том, что эта акция является проплаченной.

Когда появилась полиция и я подошла к ним, чтобы объяснить, для чего мы собрались, то услышала в ответ, что нельзя собираться группами больше 10 человек. Также один из полицейских, смеясь, заявил, что не знает, кто такой Олег Сенцов и не обязан этого знать,

– рассказала женщина.

Волонтер добавила, что всех активистов очень возмутили слова полицейского. Люди записали диалог с правоохранителями на видео.

Смотрите видео из Мариуполя, где полицейский заявил, что не знает, кто такой Сенцов: