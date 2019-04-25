13:26
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Мариуполе с цветами и оркестром встречали раненого морпеха-героя: фото и видео

      73 Читати новину українською

      С цветами и с оркестром – так на вокзале Мариуполя бойцы морской пехоты, волонтеры и активисты встречали защитника Украины Александра Терстуяха. После длительного лечения мужчина наконец вернулся в родной край.

      Боец не скрывает своей радости, наконец он может обнять родных. Радуется и мать Александра, ведь она ждала сына больше всех.

      Читайте также: История о доблестном офицере ВСУ, который одним из первых пошел на войну

      Александр проходил службу в рядах 503-го отдельного батальона морской пехоты на должности младшего сержанта. Во время обстрелов Александр получил тяжелое ранение в районе Водяного, где батальон попал под огонь противотанковых гранатометов.

      Морський піхотинець Олександр Терстуях
      Морской пехотинец Александр Терстуях

      Александр оказался под обломками. Как рассказал командир третьего взвода с позывным "Богун", когда его вытащили из под завалов, он был в сознании. Товарищи отвезли его к медикам.

      Александр получил осколочные ранения руки, корпуса и ног. У него дважды останавливалось сердце. Сначала его поддерживали мариупольские врачи, потом – направили в Днепр.

      Трудно было порой, 8 месяцев я с ним была, не отходя. Домой приезжала только на неделю к детям. Но вылечились, и Слава Богу, что живой. Будем надеяться, что он восстановится и вернется в часть, если захочет,
      – отметила жена Александра Виктория.

      Сейчас мужчина передвигается на протезах. И несмотря на все пережитое, не теряет веру и оптимизм и мечтает снова стать в строй.

      "Надеюсь, что я быстрее вылечусь и вернусь в родной батальон", – добавил раненый военный. Однако пока морского пехотинца Александра ждет долговременный курс реабилитации.

      blog_ava
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня
      9943
      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
      сегодня , 13:15 Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
      Олена Булан 5574
      Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
      сегодня , 12:30 Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
      Олена Булан 1708
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 12:20 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 9943
      Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      сегодня , 12:02 Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      Злой Одессит 1317
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня , 10:26 Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      Євгенія Мазур 29178
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Синоптики предупреждают об очень сильном ветре: названы регионы
       24 декабря 2017 , 11:08
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости футбола 22 августа: Динамо проиграло Аяксу в Лиге чемпионов, Ребров возглавил европейский клуб
       23 августа 2018 , 07:00
      Милан хочет приобрести у Челси возрастного защитника
       18 ноября 2018 , 12:59
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук