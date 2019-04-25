В Мариуполе с цветами и оркестром встречали раненого морпеха-героя: фото и видео

С цветами и с оркестром – так на вокзале Мариуполя бойцы морской пехоты, волонтеры и активисты встречали защитника Украины Александра Терстуяха. После длительного лечения мужчина наконец вернулся в родной край.

Боец не скрывает своей радости, наконец он может обнять родных. Радуется и мать Александра, ведь она ждала сына больше всех.

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Александр проходил службу в рядах 503-го отдельного батальона морской пехоты на должности младшего сержанта. Во время обстрелов Александр получил тяжелое ранение в районе Водяного, где батальон попал под огонь противотанковых гранатометов.



Морской пехотинец Александр Терстуях

Александр оказался под обломками. Как рассказал командир третьего взвода с позывным "Богун", когда его вытащили из под завалов, он был в сознании. Товарищи отвезли его к медикам.

Александр получил осколочные ранения руки, корпуса и ног. У него дважды останавливалось сердце. Сначала его поддерживали мариупольские врачи, потом – направили в Днепр.

Трудно было порой, 8 месяцев я с ним была, не отходя. Домой приезжала только на неделю к детям. Но вылечились, и Слава Богу, что живой. Будем надеяться, что он восстановится и вернется в часть, если захочет,

– отметила жена Александра Виктория.

Сейчас мужчина передвигается на протезах. И несмотря на все пережитое, не теряет веру и оптимизм и мечтает снова стать в строй.

"Надеюсь, что я быстрее вылечусь и вернусь в родной батальон", – добавил раненый военный. Однако пока морского пехотинца Александра ждет долговременный курс реабилитации.