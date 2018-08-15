В Мариуполе за убийство двух женщин мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы

Ильичевский районный суд Мариуполя признал виновным 32-летнего ранее судимого мариупольца в совершении умышленного убийства двух женщин, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Отмечается, что мужчину признали виновным в совершении преступлений предусмотренных пунктами 9, 13 части 2 статьи 115 (умышленное убийство), части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Прокурором Кальмиуского отдела Мариупольской местной прокуратуры №2 в суде доказано, что в июле 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома у своей знакомой, накинул ей на шею веревку и со значительной силой стал затягивать. В результате механической асфиксии женщина умерла,

– говорится в сообщении.

После того, как осужденный совершил первое убийство, он побоялся, что его действия разоблачат и с целью предотвратить это он зашел в соседнюю комнату, где спала знакомая потерпевшей, и аналогичным образом лишил ее жизни с помощью веревки. С целью сокрытия следов преступления, злоумышленник поджег вещи в квартире и скрылся.

Приговором суда мужчина осужден к пожизненному лишению свободы.

Справка: приговор не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.