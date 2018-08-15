18:08
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:17, 14 августа
Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:43, 14 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Мариуполе за убийство двух женщин мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы

102 Читати новину українською
На Донбассе пожизненно посадили мужчину, который убил двух женщин
На Донбассе пожизненно посадили мужчину, который убил двух женщин / Фото из открытых источников

Ильичевский районный суд Мариуполя признал виновным 32-летнего ранее судимого мариупольца в совершении умышленного убийства двух женщин, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Читайте также: В Мариуполе 11-месячный ребенок отравился опасным веществом: малыш в тяжелом состоянии

Отмечается, что мужчину признали виновным в совершении преступлений предусмотренных пунктами 9, 13 части 2 статьи 115 (умышленное убийство), части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Прокурором Кальмиуского отдела Мариупольской местной прокуратуры №2 в суде доказано, что в июле 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома у своей знакомой, накинул ей на шею веревку и со значительной силой стал затягивать. В результате механической асфиксии женщина умерла,
– говорится в сообщении.

После того, как осужденный совершил первое убийство, он побоялся, что его действия разоблачат и с целью предотвратить это он зашел в соседнюю комнату, где спала знакомая потерпевшей, и аналогичным образом лишил ее жизни с помощью веревки. С целью сокрытия следов преступления, злоумышленник поджег вещи в квартире и скрылся.

Приговором суда мужчина осужден к пожизненному лишению свободы.

Справка: приговор не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.

Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Новости Мариуполя Новости Донецка
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
сегодня, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В БПП не хотят победы ни Тимошенко, ни Порошенко, – социолог
 10 июля , 07:01
Пока Олег Сенцов голодает: шокирующая статистика просмотра украинцами матчей в России
 17 июля , 23:46
Роналду можно арендовать на 4,5 часа за 1 миллион евро, – СМИ
 11 мая 2017 , 13:43
В Киеве частично перекроют движение по Северному (Московскому) мосту
 10 августа , 11:12
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук