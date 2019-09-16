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      В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует

      2789
      Боевик с прозвищем "Джума"
      Боевик с прозвищем "Джума" / 0629.com.ua

      В Мариуполе застрелили боевика "ДНР" Романа Джумаева (он же "Джума"), которого несколько месяцев назад отпустил из-под стражи украинский суд.

      История вообще феерическая. "Джума" несколько лет воевал за "ДНР" в бригаде "Пятнашка", а в 2017 году внезапно зачем-то решил приехать на подконтрольную Украине территорию, и был арестован. Понятно, что за "ЛДНР" воюют вообще не самые умные люди на свете, но этот отчаянный идиотизм выглядел ярко даже на фоне прочих подвигов "ополчения".

      Читайте больше об убийстве: В Мариуполе расстреляли боевика, которого суд отпустил под домашний арест

      Впрочем, Джумаев очень скоро вышел на свободу. В январе 2018 года самый гуманный украинский суд выпустил его из СИЗО под домашний арест.

      Судьба давала Джумаеву шанс остаться в живых. В конце того же 2018 года он напал на полицейского, и за это снова был отправлен в СИЗО. Но весной нынешнего года самый гуманный украинский суд опять выпустил "Джуму" – во второй и последний раз.

      Сегодня Джумаева расстреляли на пороге собственной квартиры. Внесудебная расправа – это всегда плохо. К таким шагам обычно прибегают в отсталых странах, где нет справедливости и не работают законы. Прибегают, когда никаких законных аргументов у граждан не остается. И в Мариуполе мы видим как раз такой случай. Неспособность правосудия наказать преступника привела к тому, что нашлись люди, которые вынесли свой приговор.

      Теперь их будут искать. Возможно, найдут и посадят в тюрьму. А вот судей, которые отпустили Джумаева и создали всю эту ситуацию – никто не осудит. Смерть Джумаева – целиком на совести прогнившей, ни на что не годной украинской судебной системы. Сидел бы сейчас в СИЗО, отбывал заслуженное наказание – и был бы жив.

      В целом же эта история наглядно показывает, почему подписание капитуляции по Донбассу на условиях Кремля – заведомо провальная затея, которая никогда не принесет мир. В стране сотни тысяч людей с боевым опытом, которые никогда не согласятся с амнистией военных преступников и сдачей суверенитета.

      Автор: Денис Казанский

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Судьи Пророссийские боевики Убийство Новости Мариуполя
      Источник: Facebook
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