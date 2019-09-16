В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует

В Мариуполе застрелили боевика "ДНР" Романа Джумаева (он же "Джума"), которого несколько месяцев назад отпустил из-под стражи украинский суд.

История вообще феерическая. "Джума" несколько лет воевал за "ДНР" в бригаде "Пятнашка", а в 2017 году внезапно зачем-то решил приехать на подконтрольную Украине территорию, и был арестован. Понятно, что за "ЛДНР" воюют вообще не самые умные люди на свете, но этот отчаянный идиотизм выглядел ярко даже на фоне прочих подвигов "ополчения".

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Впрочем, Джумаев очень скоро вышел на свободу. В январе 2018 года самый гуманный украинский суд выпустил его из СИЗО под домашний арест.