В марте цены на газ снизили на 14%: это самая низкая стоимость с 2016 года

"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем. Стоимость кубометра газа теперь составляет 4,3 гривны. Это самый низкий показатель, начиная с 2016 года.

Об удешевлении газа для населения сообщили в Твиттере "Нафтогаза".

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Цена газа составит 3,4 гривны за кубометр без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа,

– говорится в сообщении.

В платежках украинцы увидят цену 4,3 гривны за кубометр. Это на 14% меньше, чем было в феврале 2020 года. А стоимость газа – самая низкая с 2016 года.

В то же время в "Нафтогазе" подчеркнули, что в соответствии с правительственными правил компания не поставляет газ напрямую населению. Исключение – Кировоградская область.

В компании также выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии с рыночной снижение. То есть она не будет превышать 4,3 гривны за кубометр.

"Мы применили минимально возможную, разрешенную законодательством цену и планируем делать это и в дальнейшем", – добавили в "Нафтогазе".

Как это стало возможным

Цена рассчитывается по формуле, которую определяет Кабмин. Основным индикативом являются результаты биржевых торгов газовом хабе ТТF. Однако в марте на внутреннем рынке Украины появился новый индикатор.

Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на значительный объем газа. По результатам торгов, в Украине присутствует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на газ. Поэтому на этот индикатор и ориентировались, цены на газ.

Обратите внимание! В феврале 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения составляла 3,95 гривны за кубометр без учета НДС и других расходов.

"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 14% / Скриншот с телеграмму "Нафтогаза"