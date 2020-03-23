21:56
23 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      В марте цены на газ снизили на 14%: это самая низкая стоимость с 2016 года

      - Читати новину українською

      "Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем. Стоимость кубометра газа теперь составляет 4,3 гривны. Это самый низкий показатель, начиная с 2016 года.

      Об удешевлении газа для населения сообщили в Твиттере "Нафтогаза".

      Читайте также Правительство решило оставить Коболева в "Нафтогазе" еще на 4 года

      Цена газа составит 3,4 гривны за кубометр без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа,
      – говорится в сообщении.

      В платежках украинцы увидят цену 4,3 гривны за кубометр. Это на 14% меньше, чем было в феврале 2020 года. А стоимость газа – самая низкая с 2016 года.

      В то же время в "Нафтогазе" подчеркнули, что в соответствии с правительственными правил компания не поставляет газ напрямую населению. Исключение – Кировоградская область.

      В компании также выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии с рыночной снижение. То есть она не будет превышать 4,3 гривны за кубометр.

      "Мы применили минимально возможную, разрешенную законодательством цену и планируем делать это и в дальнейшем", – добавили в "Нафтогазе".

      Как это стало возможным

      • Цена рассчитывается по формуле, которую определяет Кабмин. Основным индикативом являются результаты биржевых торгов газовом хабе ТТF. Однако в марте на внутреннем рынке Украины появился новый индикатор.
      • Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на значительный объем газа. По результатам торгов, в Украине присутствует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на газ. Поэтому на этот индикатор и ориентировались, цены на газ.

      Обратите внимание! В феврале 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения составляла 3,95 гривны за кубометр без учета НДС и других расходов.

      "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 14% / Скриншот с телеграмму "Нафтогаза"

       

      Когда весенний призыв 2020: кого призовут в армию и какие сроки службы
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Тарифы на газ Цены Нафтогаз Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:20 "От России с любовью": как авторитарные государства используют коронавирус
      Анатолій Максимов
      сегодня , 21:00 Карантин в Украине: какова цель, последствия и при чем здесь Аваков
      Антон Голобородько
      18 марта , 12:26 В Европе бум онлайн-покера из-за коронавируса
      сегодня , 12:30 Что включает в себя гарантия на новый автомобиль?
      сегодня , 20:35 Главные новости 23 марта: призыв с 1 мая, ЧП в трех областях и дело против Гончарука
      Вероніка Климська
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук