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      В масштабном ДТП в оккупированном Донецке погибли 4 человека: фото с места инцидента

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      В оккупированном Донецке произошло масштабное ДТП. В аварии погибли четыре человека, еще шестеро получили травмы.

      Авария произошла в Киевском районе города. По информации оккупационных властей, так называемого "МЧС "ДНР", столкнулись три транспортных средства: две легковушки и пассажирский микроавтобус.

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      Автомобиль Mazda, в котором находились пять человек, столкнулся с автомобилем Geely, в котором было шесть человек, среди них – трое детей.

      После столкновения второй автомобиль врезался в пассажирский микроавтобус. Удар был такой силы, что на месте происшествия от полученных травм скончались двое детей: шестилетний мальчик и семилетняя девочка. Позже в больнице скончались двое пассажиров Mazda.

      В больнице находятся еще шестеро пострадавших.

      дтп в окупованому донецьку
      Автомобиль Mazda столкнулся с легковушкой Geely

      дтп в окупованому донецьку
       В аварии погибли четыре человека, еще шестеро получили травмы

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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