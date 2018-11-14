13:13
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В масштабном пожаре на Запорожье погибли трое маленьких детей: фото с места происшествия

      101 Читати новину українською
      В масштабном пожаре на Запорожье погибли трое маленьких детей
      В масштабном пожаре на Запорожье погибли трое маленьких детей / ГСЧС

      Трагедия произошла 13 ноября в селе Великая Знаменка. Огонь вспыхнул в частном доме, который снимала многодетная мать-одиночка.

      Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Запорожской области.

      Читайте также: Украинка с детьми оказалась в эпицентре ужасного пожара в Калифорнии: жуткое видео

      На момент возгорания дети были дома одни. Пламя заметили соседи и сразу начали самостоятельно спасать детей. Из охваченного огнем дома на руках вынесли детей – двух, четырех и шести лет. Но они уже были без признаков жизни. Медики констатировали смерть – все отравились угарным газом.

      Пожежа сталася у Запорізькій області
      Пожар произошел в Запорожской области

      Что стало причиной самого пожара сейчас устанавливают специалисты. Известно, что печного отопления в доме не было.

      У пожежі загинуло троє дітей
      В пожаре погибли трое детей

      К слову, 24 канал сообщал, что ночью 14 ноября в Киеве загорелись два склады, принадлежащие частному предприятию. По словам очевидцев, на складах хранилось масло. Пострадавших нет.

      Теги: Новости Украины Пожар Жертвы Новости Запорожья ГСЧС
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      сегодня , 13:00 Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      Павло Казарін 59
      Пробки в Киеве: город парализовало после первого снега – карта
      сегодня , 12:45 Пробки в Киеве: город парализовало после первого снега – карта
      202
      Як допомогти іноземним експертам добрати гідних суддів антикорупційного суду?
      сегодня , 12:00 Як допомогти іноземним експертам добрати гідних суддів антикорупційного суду?
      Реанімаційний пакет реформ 48
      Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      сегодня , 08:40 Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      Валерій Карпунцов 446
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      13 ноября , 23:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 348
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук