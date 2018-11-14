В масштабном пожаре на Запорожье погибли трое маленьких детей: фото с места происшествия

Трагедия произошла 13 ноября в селе Великая Знаменка. Огонь вспыхнул в частном доме, который снимала многодетная мать-одиночка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Запорожской области.

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На момент возгорания дети были дома одни. Пламя заметили соседи и сразу начали самостоятельно спасать детей. Из охваченного огнем дома на руках вынесли детей – двух, четырех и шести лет. Но они уже были без признаков жизни. Медики констатировали смерть – все отравились угарным газом.



Пожар произошел в Запорожской области

Что стало причиной самого пожара сейчас устанавливают специалисты. Известно, что печного отопления в доме не было.



В пожаре погибли трое детей

К слову, 24 канал сообщал, что ночью 14 ноября в Киеве загорелись два склады, принадлежащие частному предприятию. По словам очевидцев, на складах хранилось масло. Пострадавших нет.