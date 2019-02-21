В масштабном пожаре в Бангладеш погибли по меньшей мере 70 человек: жуткие фото и видео

В столице Бангладеш – Дакке – произошел масштабный пожар в 4-этажном жилом доме. Здание выгорело полностью, в результате чего погибли по меньшей мере 70 человек.

Еще около 50 человек получили ранения ранения – их госпитализировали, передает местный сайт The Bangladesh Observer.

Читайте также: В оккупированном Симферополе произошел пожар на заводе пластмасс: фото, видео

Из них 16 человек получили ожоги, 30 – ранены, пытаясь спастись от огня. Пятеро пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии, еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

Пожар вспыхнул на 1-м этаже жилого здания на Чавкбазар, где располагался склад химикатов. Вещества, в том числе и краски, быстро вспыхнули, что привело к распространению огня на соседние дома. Пожар тушили около 10 часов. К тушению пожара привлекли два вертолета, которые разливали воду на горелое помещения.

До рассвета от дома осталась только обугленная древесина и пепел. Причиной пожара, вероятно, стало возгорание газового баллона.

Пожар в жилом доме в Бангладеш: смотрите видео