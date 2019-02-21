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      В масштабном пожаре в Бангладеш погибли по меньшей мере 70 человек: жуткие фото и видео

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      Пожар в Бангладеш
      Пожар в Бангладеш / Getty Images

      В столице Бангладеш – Дакке – произошел масштабный пожар в 4-этажном жилом доме. Здание выгорело полностью, в результате чего погибли по меньшей мере 70 человек.

      Еще около 50 человек получили ранения ранения – их госпитализировали, передает местный сайт The Bangladesh Observer.

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      Из них 16 человек получили ожоги, 30 – ранены, пытаясь спастись от огня. Пятеро пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии, еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

      Пожар вспыхнул на 1-м этаже жилого здания на Чавкбазар, где располагался склад химикатов. Вещества, в том числе и краски, быстро вспыхнули, что привело к распространению огня на соседние дома. Пожар тушили около 10 часов. К тушению пожара привлекли два вертолета, которые разливали воду на горелое помещения.

      До рассвета от дома осталась только обугленная древесина и пепел. Причиной пожара, вероятно, стало возгорание газового баллона.

      Пожар в жилом доме в Бангладеш: смотрите видео

       

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      Теги: Бангладеш Пожар Жертвы Газ
      Источник: 24 канал
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