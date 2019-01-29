16:20
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      15:49, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      В матче чемпионата Италии тренер отправил в нокаут своего визави ударом головой: видео

      63 Читати новину українською
      Тренер отправил в нокаут своего визави ударом головой
      Тренер отправил в нокаут своего визави ударом головой / twitter.com/TheSportsman

      Наставника итальянского клуба "Луккезе" Джанкарло Фаварина дисквалифицировали на пять месяцев. Он отправил в нокаут тренера соперника, довольно сильно ударив его головой в лицо.

      Инцидент произошел в матче Серии С (третий по силе футбольный дивизион Италии).

      Читайте также: Милый зверь выбежал на поле во время матча, специалисты назвали его лучшим в игре: видео

      В рамках 22-го тура в матче с "Алессандрия" Фаварина удалили с поля за споры с тренерским штабом соперника.

      Проходя мимо скамейку гостей, Фаварин сцепился с помощником главного тренера "Алессандрии" Гаэтано Манчино.

       

       

      По словам Фаварина, он просто ответил на оскорбления и плевки со стороны скамейки соперника.

      Клубы являются соседями по турнирной таблице – "Алессандрия" набрала 21 очко и расположилась на 14-м месте, "Луккезе" с 19-ю очками – на 16-й строчке.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

       

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3068
      Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня , 16:01 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
      19
      ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі
      сегодня , 15:03 ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі
      Олексій Чибісов 1719
      Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
      сегодня , 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
      Марта Вересюк 117
      Закон о растаможивании евроблях: когда заканчивается льготный период и что делать дальше
      сегодня , 13:30 Закон о растаможивании евроблях: когда заканчивается льготный период и что делать дальше
      Яніна Ткачук 47720
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      Ребров: Не совсем нормально, что после "Фиорентины" будем играть против "Шахтера"
       22 апреля 2015 , 19:48
      Красивый урок Кальчо. "Фиорентина" - "Динамо" - 2:0
       24 апреля 2015 , 00:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук