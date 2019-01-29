В матче чемпионата Италии тренер отправил в нокаут своего визави ударом головой: видео
Наставника итальянского клуба "Луккезе" Джанкарло Фаварина дисквалифицировали на пять месяцев. Он отправил в нокаут тренера соперника, довольно сильно ударив его головой в лицо.
Инцидент произошел в матче Серии С (третий по силе футбольный дивизион Италии).
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В рамках 22-го тура в матче с "Алессандрия" Фаварина удалили с поля за споры с тренерским штабом соперника.
Проходя мимо скамейку гостей, Фаварин сцепился с помощником главного тренера "Алессандрии" Гаэтано Манчино.
По словам Фаварина, он просто ответил на оскорбления и плевки со стороны скамейки соперника.
Клубы являются соседями по турнирной таблице – "Алессандрия" набрала 21 очко и расположилась на 14-м месте, "Луккезе" с 19-ю очками – на 16-й строчке.
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