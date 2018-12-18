В матче НБА произошла массовая драка: видео

В матче регулярного чемпионата НБА произошла массовая драка между игроками двух команд.

Драка произошла в поединке между командами "Чикаго Буллз" и "Оклахома-Сити Тандер" (96:121).

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Инициаторами драки были защитник "Буллз" Крис Данн и разыгрывающий "Тандер" Расселл Уэстбрук.

Replay Review (Game Crew): player altercation in Q3 of #CHIatOKC. Ruling: Technical fouls assessed to Westbrook, Dunn, Lopez, and Grant. pic.twitter.com/If1xQiA4No — NBA Official (@NBAOfficial) 18 грудня 2018 р.

К драке моментально присоединились игроки обеих команд, а также члены тренерского штаба, которые начали выяснять отношения. Благодаря оперативным действиям судей серьезного столкновения удалось избежать.

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