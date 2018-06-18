В матче Швеция – Корея был назначен третий пенальти с помощью системы VAR

Судьбу победителя матча группы F решил пенальти с помощью системы VAR. Видеоповторы уже в третий раз на этом турнире исправляют ошибки арбитров и ставят еще один "плюсик" в свой актив.

На 62 минуте матча между шведами и корейцами главный судья Хоэль Агилар воспользовался помощью своих коллег из системы VAR. В штрафной корейцев сбили Виктора Классена, но рефери проворонил этот эпизод. Через несколько минут ему сообщили об ошибке, и он воспользовался возможностью посмотреть видеоповтор.

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Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Андреас Грнанквист и принес победу "желто-синим".

Это уже третий пенальти, назначенный на турнире с помощью этой системы. Ранее были назначены одиннадцатиметровые в матчах Франция – Австралия за фол против Гризманна, и Перу – Дания за грубый фол против форварда южноамериканцев.

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Отзывы об этой системе были кардинально разными. Все потому, что, иногда, даже они не помогают арбитрам точно разобраться в ситуации. В частности, в матче хозяев турнира против сборной Саудовской Аравии четвертый гол был забит из офсайда.