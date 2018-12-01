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      В МАУ отменили перелеты по ряду направлений из-за непогоды: перечень авиарейсов

      93 Читати новину українською
      В МАУ отменили ряд авиарейсов (иллюстрация)
      В МАУ отменили ряд авиарейсов (иллюстрация) / Фото из открытых источников

      Компания "Международные авиалинии Украины" изменила расписание ряда авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Некоторые пришлось и отменить.

      Об этом сообщили на Facebook-странице МАУ.

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      Перечень отсроченных рейсов:

      PS232 Нью-Йорк – Киев от 1 декабря
      PS232 Нью-Йорк – Киев планируется к вылету 1 декабря в 03:30 по местному времени и прибудет в Киев 1 декабря в 19:20 по местному времени.

      PS5673 Киев – Шарм-эль-Шейх от 1 декабря
      PS5673 Киев – Шарм-эль-Шейх планируется к вылету 1 декабря в 19:10 по местному времени и прибудет в Шарм-эль-Шейх 1 декабря в 19:10 по местному времени.

      PS776 Тель-Авив – Киев от 1 декабря
      PS776 Тель-Авив – Киев планируется к вылету 1 декабря в 17:15 по местному времени и прибудет в Киев 1 декабря в 20:20 по местному времени.

      PS271 Киев – Бангкок от 1 декабря
      PS271 Киев – Бангкок планируется к вылету 2 декабря в 00:00 по местному времени и прибудет в Бангкок 2 декабря в 14:15 по местному времени.

      PS5674 Шарм-эль-Шейх – Киев от 1 декабря
      PS5674 Шарм-эль-Шейх – Киев планируется к вылету 2 декабря в 00:20 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 4:35 по местному времени.

      PS5216 Хургада – Киев от 1 декабря
      PS5216 Хургада – Киев планируется к вылету 2 декабря в 00:40 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 4:35 по местному времени.

      PS6011 Киев – Шарм-эль-Шейх от 2 декабря
      PS6011 Киев – Шарм-эль-Шейх планируется к вылету 2 декабря в 05:30 по местному времени и прибудет в Шарм-эль-Шейх 2 декабря в 09:40 по местному времени.

      PS6012 Шарм-эль-Шейх – Киев от 2 декабря
      PS6012 Шарм-эль-Шейх – Киев планируется к вылету 2 декабря в 10:30 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 14:50 по местному времени.

      Перечень отмененных рейсов:

      PS046 Херсон – Киев от 01 декабря

      PS079 Киев – Ивано-Франковск от 1 декабря

      PS080 Ивано-Франковск – Киев от 1 декабря

      PS087 Киев – Запорожье от 1 декабря

      PS088 Запорожье – Киев от 1 декабря

      PS099 Киев – Винница С 1 декабря

      PS100 Винница – Киев от 02 декабря

      Ранее 24 канал сообщал, что аэропорт "Борисполь" предупредил пассажиров о возможных задержках запланированных на 1 декабря рейсов в связи с ухудшением погодных условий.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Киева авиация
      Источник: 24 Канал
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