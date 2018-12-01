В МАУ отменили перелеты по ряду направлений из-за непогоды: перечень авиарейсов

Компания "Международные авиалинии Украины" изменила расписание ряда авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Некоторые пришлось и отменить.

Об этом сообщили на Facebook-странице МАУ.

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Перечень отсроченных рейсов:

PS232 Нью-Йорк – Киев от 1 декабря

PS232 Нью-Йорк – Киев планируется к вылету 1 декабря в 03:30 по местному времени и прибудет в Киев 1 декабря в 19:20 по местному времени.

PS5673 Киев – Шарм-эль-Шейх от 1 декабря

PS5673 Киев – Шарм-эль-Шейх планируется к вылету 1 декабря в 19:10 по местному времени и прибудет в Шарм-эль-Шейх 1 декабря в 19:10 по местному времени.

PS776 Тель-Авив – Киев от 1 декабря

PS776 Тель-Авив – Киев планируется к вылету 1 декабря в 17:15 по местному времени и прибудет в Киев 1 декабря в 20:20 по местному времени.

PS271 Киев – Бангкок от 1 декабря

PS271 Киев – Бангкок планируется к вылету 2 декабря в 00:00 по местному времени и прибудет в Бангкок 2 декабря в 14:15 по местному времени.

PS5674 Шарм-эль-Шейх – Киев от 1 декабря

PS5674 Шарм-эль-Шейх – Киев планируется к вылету 2 декабря в 00:20 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 4:35 по местному времени.

PS5216 Хургада – Киев от 1 декабря

PS5216 Хургада – Киев планируется к вылету 2 декабря в 00:40 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 4:35 по местному времени.

PS6011 Киев – Шарм-эль-Шейх от 2 декабря

PS6011 Киев – Шарм-эль-Шейх планируется к вылету 2 декабря в 05:30 по местному времени и прибудет в Шарм-эль-Шейх 2 декабря в 09:40 по местному времени.

PS6012 Шарм-эль-Шейх – Киев от 2 декабря

PS6012 Шарм-эль-Шейх – Киев планируется к вылету 2 декабря в 10:30 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 14:50 по местному времени.

Перечень отмененных рейсов:

PS046 Херсон – Киев от 01 декабря

PS079 Киев – Ивано-Франковск от 1 декабря

PS080 Ивано-Франковск – Киев от 1 декабря

PS087 Киев – Запорожье от 1 декабря

PS088 Запорожье – Киев от 1 декабря

PS099 Киев – Винница С 1 декабря

PS100 Винница – Киев от 02 декабря

Ранее 24 канал сообщал, что аэропорт "Борисполь" предупредил пассажиров о возможных задержках запланированных на 1 декабря рейсов в связи с ухудшением погодных условий.