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В McDonald's анонсировали изменения в подаче напитков: детали

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У McDonald's анонсировали изменения
У McDonald's анонсировали изменения / Фото из открытых источников

Популярный бренд фаст-фуда McDonald's изменит подачу напитков. В частности, представители компании заявили, что откажутся от использования пластиковых соломинок.

Об этом сообщает Fortune.

Поклонникам фаст-фуда следует ожидать изменений в мае 2018 года. Именно с этого времени McDonald's начнет постепенно отказываться от пластиковых соломинок.

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По подсчетам представителей бренда, ежедневно в мире производится около 500 миллионов соломинок для напитков. Они являются одноразовыми, поэтому после использования попадают на свалку. Чтобы не загрязнять окружающую среду, в McDonald's решили начать борьбу с пластиком и подавать бумажные соломинки для напитков.

Уменьшение использования пластмассы – чрезвычайно важный вопрос как для нашего бизнеса, так и для рынка в целом. Мы стремимся уменьшить воздействие на окружающую среду и хотим принадлежать к социально ответственному бизнесу,
– отметил генеральный директор McDonald's Пол Помрой.

Эксперимент проведут в Великобритании, ведь именно в этой стране насчитывают более 1300 заведений. Неожиданное решение приняли после того, как работники McDonald's увидели, что посетители часто не сортируют мусор и выбрасывают пластик с остатками пищи в один контейнер.

Новые соломинки будут выдавать не по умолчанию, а после обращения клиента. Это обусловлено тем, что часто людям удобнее пить из стакана.

Теги: LifeStyle Экология
Источник: 24 Канал
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