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      В медвежьем приюте "Домажир" установили необычный национальный рекорд: видео

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      Приют для медведей "Домажир" расположен в получасе езды от Львова. Он стал домом для 12 медведей, которых освободили из неволи. 25 августа там установили креативный национальный рекорд — собрали людей с фамилиями, начинающимися на "Медвед" или "Ведмед" — чтобы привлечь внимание к защите животных.

      В "Домажир" съехались жители целой области, приезжали даже целыми семьями.

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      Всего приняли участие 103 человека. Поэтому национальный рекорд в итоге был установлен.

      Это для того, чтобы привлечь внимание общественности к защите животных, к защите бурого медведя, который находится у нас в Красной книге Украины. И еще есть много проблем с точки зрения его проживания как и в дикой природе, так и содержание в неволе,
      – отметил директор Медвежьего приюта "Домажир" Игорь Николин.

      домажир акція
      Всего приняли участие 103 человека

      Акция прошла под лозунгом "Медведи защищают медведей". Поэтому для защиты подписали еще и обращение к новому парламенту с призывом повысить стандарты содержания диких животных и создать для них реабилитационные центры в городах Украины.

      акція домажир
      Для защиты подписали еще и обращение к новому парламенту

      "Потому что понимаю несправедливое отношение вообще ко всем животным у нас в государстве, хочется что-то менять. Хочется, чтобы было по-другому, по-хорошему с медвежатами, с другими животными", – прокомментировала свое участие Елена Медведь.

      К слову, до конца 2019 года убежище должны "посетить" еще медведи: в приюте им живется комфортно и безопасно. Это некий реабилитационный центр, целью которого является помощь и спасение медведей с притравочных станций, передвижных зоопарков, цирков, гостиниц и ресторанов.

      домажир
      В октябре 2017 года вблизи села Домажир открылся медвежий приют

      домажир
      Площадь приюта – 20 гектаров

      домажир
      "Домажир" – это реабилитационный центр

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Львова
      Источник: 24 канал
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