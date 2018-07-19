В Меджлисе удивили заявлением, кого Россия хочет заселить в Крыму вместо крымских татар

Власть Российской Федерации намерена "выдавить" коренное население оккупированного Крыма – крымских татар и заселить полуостров бурами-африканцами европейского происхождения.

Об этом во время пресс-конференции заявил представитель Меджлиса Ескандер Бариев, передают "Украинские Новости".

Читайте также: Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении оккупированного Крыма: перечень

Мужчина заметил, что в последнее время на полуострове участились нападения на крымских татар, как со стороны представителей российских силовых структур, так и со стороны различных асоциальных элементов.

Я думаю, это делается с целью поспособствовать вытеснению коренного народа со своей территории, со своей Родины... Мы проводили анализ, и есть информация, что сегодня Россия активно ведет работы по замещению населения в Крыму. В частности, в июне там были представители такого народа, как буры-африканцы европейского происхождения. На самом деле сейчас стоит вопрос, чтобы этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма,

– заявил Бариев.

Также, по его словам, со стороны самих буров может быть заинтересованность в переселении на территорию оккупированного Крыма из-за проблем, связанных с их пребыванием в ЮАР.

Кто такие буры (африканеры)?Белое население Южно-Африканской Республики и Намибии, которые являются потомками голландских, бельгийских, французских и немецких колонистов в этих странах. Вместе с потомками переселенцев из Великобритании, буры составляют белое население Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Намибию в отличие от чернокожего коренного населения.