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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Меджлисе удивили заявлением, кого Россия хочет заселить в Крыму вместо крымских татар

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Россия хочет заселить оккупированный Крым бурами-африканцами
Россия хочет заселить оккупированный Крым бурами-африканцами / Фото из открытых источников

Власть Российской Федерации намерена "выдавить" коренное население оккупированного Крыма – крымских татар и заселить полуостров бурами-африканцами европейского происхождения.

Об этом во время пресс-конференции заявил представитель Меджлиса Ескандер Бариев, передают "Украинские Новости".

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Мужчина заметил, что в последнее время на полуострове участились нападения на крымских татар, как со стороны представителей российских силовых структур, так и со стороны различных асоциальных элементов.

Я думаю, это делается с целью поспособствовать вытеснению коренного народа со своей территории, со своей Родины... Мы проводили анализ, и есть информация, что сегодня Россия активно ведет работы по замещению населения в Крыму. В частности, в июне там были представители такого народа, как буры-африканцы европейского происхождения. На самом деле сейчас стоит вопрос, чтобы этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма,
– заявил Бариев.

Также, по его словам, со стороны самих буров может быть заинтересованность в переселении на территорию оккупированного Крыма из-за проблем, связанных с их пребыванием в ЮАР.

Кто такие буры (африканеры)?Белое население Южно-Африканской Республики и Намибии, которые являются потомками голландских, бельгийских, французских и немецких колонистов в этих странах. Вместе с потомками переселенцев из Великобритании, буры составляют белое население Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Намибию в отличие от чернокожего коренного населения.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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